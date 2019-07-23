شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يُفاضل بين نجيب وأيمن أشرف للمشاركة فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بين محمد نجيب و أيمن أشرف للاستعانة بأحدهما بجوار رامى ربيعة فى خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب غدًا فى الدوري.

ويفقد الأهلى جهود ياسر إبراهيم فى مباراة الغد للإيقاف لذا يُفاضل لاسارتى بين محمد نجيب أو أيمن أشرف حيث سيدفع بأحدهما بجوار ربيعة أساسيًا فى خط الدفاع.

وضمّت قائمة الأهلى 26 لاعبًا لمباراتى المقاولون العرب غدًا ثم الزمالك يوم الأحد المقبل وهم: حسام عاشور وأحمد فتحى ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامى ربيعة، ورمضان صبحى ومحمد هانى وباسم علي، وعلى معلول وجونيور أجايى وحسين الشحات وحمدى فتحى وصالح جمعة وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

ويحتاج الأهلى الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدورى رسميًا للمرة الـ41 فى تاريخ النادي.