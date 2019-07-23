شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فوز الأهلى بالدورى = حرمان هذه الصافرة من القمة الـ118 أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن تعيين حكام مصريين لقمة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر مسابقة الدورى، أمر مستبعد تمامًا حتى حال فوز الأهلى على المقاولون غدًا وحسم اللقب لصالحه.

ويواجه الأهلى المقاولون العرب والزمالك أمام الإسماعيلي فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، وفى حالة فوز الأهلى على المقاولون يحسم لقب الدورى لصالحه أما فى حالة التعادل أو الخسارة، وفوز الزمالك على الإسماعيلي فسيتم الانتظار للقاء الأحد المقبل والذى يجمع القطبين الأهلى و الزمالك لحسم اللقب من الفائز منهما.

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