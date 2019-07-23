شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23/7/2019 العديد من الاخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك . لاسارتى يضم 26 لاعبًا لقائمة الأهلى لمواجهتى المقاولون والزمالك أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم ،الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري. Advertisements الإسماعيلى يضم شيلونجو لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الزمالك مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 فى الدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23/7/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.