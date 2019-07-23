شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام الكاميرون فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول من نظيره الكاميرونى بنتيجة 3 /0، فى إطار ثالث لقاءاته بالبطولة الأفريقية بتونس، حيث يقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: الكاميرون والمغرب وبوروندى والكونغو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدًا الأربعاء الكونغو برازافيل فى ختام لقاءاته بالدور الأول، وكان منتخبنا الوطنى حقق الفوز على المغرب 3 /1، فى انطلاق البطولة قبل أن يهزم بوروندى 3 /0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.