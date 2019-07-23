مصدر: الزمالك يخطط لاستعادة عبدالشافي.. واللاعب يرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مقرب من محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السابق أن اللاعب يُرحب بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن اللاعب تلقى اتصالات من مسئولي الزمالك لاستطلاع رأيه بشأن العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

Advertisements

الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك كان لديه عقداً مع نادي أهلي جدة انتهى الصيف الجاري، ليصبح اللاعب حُراً في الانتقال إلى النادي الذي يريده.

ووفقاً للمصدر فإن اللاعب سيعقد جلسة خلال الساعات القليلة القادمة مع أحمد مرتضى نجل رئيس النادي الأبيض للاتفاق على تفاصيل عودته من جديد.

وتشهد جلسة محمد عبد الشافي وأحمد مرتضى الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد وقيمة الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب في القلعة البيضاء.