تقرير.. 4 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

90 دقيقة فاصلة قد تحدد بطل الدوري غدا الأربعاء حين يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، في نفس توقيت ملاقاة الزمالك للإسماعيلي، في الجولة قبل الأخيرة من عمر النسخة المحلية الحالية الأطول في تاريخ مصر.

وكان الزمالك تعادل مع مضيفه الجونة (2-2) في الوقت القاتل يوم الأحد الماضي، ليدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي، الذي يسعى إلى تعزيز رقمه القياسي رافعا رصيده للقب الـ41 في تاريخه، والـ12 في آخر 13 عامًا.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة، فيما يأتي بيراميدز الذي أنهى مبارياته في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وسيجمع اللقاء الأخير في الدوري يوم الأحد المقبل بالأهلي والزمالك على ملعب برج العرب في القمة 118، والذي قد يتحدد خلاله بطل الدوري حال تعثر الأهلي أمام المقاولون وفوز الزمالك على الإسماعيلي غدا.

في التقرير التالي نستعرض 4 سيناريوهات تحدد بطل الدوري (2018-19)، حين تتجه جميع الأنظار إلى ملعب برج العرب الذي سيحتضن لقاء الأهلي والمقاولون:

1- فوز الأهلي:

انتصار الأهلي على المقاولون العرب يضمن له التتويج بلقب الدوري رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي.

الأهلي سيرفع رصيده وقتها إلى 77 نقطة، وسيكون أقصى عدد نقاط سيصل إليه الزمالك هو 75 نقطة حال فوزه في مباراتي الإسماعيلي والقمة، وبالتالي لن يتمكن من اللحاق بالصدارة.

Advertisements

2- تعادل الأهلي والزمالك:

تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب مع تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي في "بتروسبورت" سيُبقي الوضع على ما هو عليه، وسيظل الفارق وقتها 5 نقاط.

وبالتالي سيضمن الأهلي التتويج بالدوري بغض النظر عن لقاء القمة، حيث سيرفع رصيده إلى 75 نقطة والزمالك سيملك 70 نقطة.

3- هزيمة الأهلي وتعثر الزمالك:

السيناريو الثالث يتمثل في هزيمة الأهلي أمام المقاولون العرب مع تعثر الزمالك بالتعادل أو الهزيمة أمام الإسماعيلي، وهو ما يضمن للمارد الأحمر التتويج باللقب أيضا.

سيتجمد عدّاد الأهلي وقتها عند 74 نقطة، بينما سيرفع الزمالك رصيده إلى 70 نقطة في حالة التعادل، ويبقى 69 نقطة في حالة الهزيمة.

لكن الزمالك يحتاج نقطتين من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، خاصةً أن تساويه في عدد النقاط مع بيراميدز سيؤهله للمشاركة في الكونفدرالية بسبب المواجهات المباشرة.

4- تعثر الأهلي وفوز الزمالك:

هذا ما يتمناه مشجعو الزمالك، في حالة تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب وفوز الفارس الأبيض على الإسماعيلي، سيتأجل تحديد بطل الدوري إلى يوم الأحد المقبل وتكون مباراة القمة مصيرية.

الأهلي الذي يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بالزمالك لن يتخطى حاجز الـ75 نقطة حال تعثره أمام المقاولون، بينما سيرفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني.

وبالتالي فوز الزمالك على الأهلي في لقاء القمة ببرج العرب يوم الأحد سيضمن له التتويج بالدوري للمرة الـ13 في تاريخه، والتساوي في النقاط سيمنح الأبيض اللقب بعد نهاية لقاء الدور الأول بينهما بالتعادل.