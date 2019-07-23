رسميا.. محمد عطوة يفسخ تعاقده مع الرائد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
فسخ نادي الرائد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أنه يشكر اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق ويتمنى التوفيق للاعب في مشواره المقبل.
وانضم عطوة لنادي الرائد قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2018.
ولعب عطوة طوال فترة تواجده مع النادي 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأنهى الرائد الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.
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