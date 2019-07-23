تحليل رقمي .. هل يعوض "قفشة" الأهلي عن رحيل "عبد الله السعيد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري مرشد:

ضربة قوية تلقاها الأهلي برحيل عبد الله السعيد عن الفريق القت بظلالها على الفريق الأحمر لمدة عام الذى فشل الحصول على البديل الذي يعوض انفصال صانع ألعابع الدولي عنه.

حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي دفع ثمن غياب السعيد وبرر تراجع أداء الفريق وخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2018 لغياب صانع الألعاب .

واتخذ مجلس إدارة الأهلي في مارس 2018 قراراً بعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة على الرغم من تمديد عقده مع النادي وذلك على خلفية توقيعه للزمالك.

وعاني الأهلي منذ غياب السعيد في إيجاد البديل فى مركز والذي تناوب عليه ناصر ماهر ووليد سليمان وجونيور أجايي وصالح جمعة دون أن ينج الفريق الأحمر فى حسم صفقة محمد مجدي "قفشة" نجم إنبي الذى رحل إلى بيراميدز.

وعاد الأهلي بناء على توصية من مديره الفني مارتن لاسارتي لمحاولة الحصول على خدمات قفشة وبالفعل اقترب من التعاقد مع بحسب مصدر لمصراوي.

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يبلغ "قفشة" من العمر 23 عاماً حيث إنه مواليد الأول من يناير لعام 1996 وقدم اللاعب أداء جيداً فى مركز 10 الموسم الماضي مع إنبي مع انبي وحصل على ثقة إيهاب جلال مدربه السابق فى النادي البترولي والمدير الفني الحالي للنادي المصري.

وشارك قفشة مع انبي الموسم الماضي فى 30 مباراة فى الدوري سجل فيهم 8 أهداف بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف وضمه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب لقائمة الفراعنة لمباراتي البرتغال واليونان الوديتين استعداداً لمونديال روسيا وشارك لأول مرة دولياً.

ومع انتقال قفشة لبيراميدز لعب النجم الشاب 23 مباراة فقط بسبب تعاقد النادي الأزرق مع عبد الله السعيد ليسجل 5 أهداف ويصنع 6 أهداف ويقوم بـ 18 مراوغة والرقم الأبرز، قطع الكرة 57 مرة فيما سجل عبد الله السعيد الأساسي فى مركز قفشة 4 أهداف وصنع 8 في 18 مباراة.

ويتفوق قفشة على السعيد فى صناعة الفرص بشكل إجمالي حيث إنه صنع 23 مقابل 18 فرصة صنعها السعيد.