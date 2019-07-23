تحليل.. كيف تقود الزمالك بدون أوباما أمام الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

"جرب تدرب" تقرير تفاعلي يقدمه "الخليج 365" لزواره للاقتراب أكثر من كرة القدم والمباريات الكبرى التي ينتظرها الملايين بشغف قبل بدايتها بأيام وأسابيع، وأحياناً لشهور وسنوات، وهنا تتاح الفرصة لك للقيام بتجربة التدريب لدقائق معدودة، يمكنك خلالها اختيار تشكيل فريقك وتحديد متطلباتك من المباراة لتحقيق الأهداف المرجوة.

فوز متوقع

في مباريات الزمالك والإسماعيلي المصيرية اعتاد الأبيض أن يقتنص الانتصارات بسهولة، وفي مواجهته قبل الأخيرة في دوري الموسم الحالي يلعب الأبيض من أجل الفوز ولا شيء غيره، بينما لا يريد الإسماعيلي شيئاً من اللقاء على الإطلاق، ويكاد يكون بلا أي دوافع للفوز على الأبيض.

إذاً الفوز متوقع، اللاعبون يدركون ذلك، الجهاز الفني ومجلس الإدارة الأبيض وحتى الجماهير، لا أحد تقريباً يتوقع تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي، الجميع ينتظر فوزاً سهلاً، وربما بعدد وافر من الأهداف، ومن هنا تأتي الصعوبة.

قد يتسبب التأكد من الفوز في تراخي أو تسرع للتسجيل وضمان الفوز مبكراً، أو تعالي من بعض اللاعبين على كرة القدم ما قد يسبب توتر للخصم واستنفار يُصعّب المباراة، وهنا يأتي دور المدرب من أجل تأهيل الفريق نفسياً أولاً للمباراة الصعبة التي تنتظره.

أزمة

يُعاني الزمالك من أزمة كبيرة في مبارياته الأخيرة في الدوري، الأبيض فقد 6 نقاط في أخر 3 مباريات بثلاث تعادلات متتالية، ليفقد أفضلية التقدم على الأهلي بفارق نقطة ويتأخر عن المتصدر الأحمر بفارق 5 نقاط كاملة.

الزمالك تخلى عن مدربه كريستيان جروس وقام خالد جلال بإدارة مباراتي الأبيض الأخيرتين أمام حرس الحود والجونة وكلاهما انتهى بالتعادل.

كما فقد الأبيض أحد أبرز نجومه محمود كهربا لانقطاعه عن التدريبات والذهاب إلى تركيا للتعاقد مع نادي أخر بعد تأكده من انتهاء عقده رغم نفي الزمالك، بالإضافة إلى إصابة الحارس الأساسي محمود جنش، وإيقاف يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق.

مهمة صعبة

على خالد جلال أن يخوض أصعب مباراتين في الموسم من أجل الفوز بدون ثلاثة من العناصر الأساسية في فريقه، بلا جنش وكهربا وأوباما، عليه أن يتغلب على الإسماعيلي أولاً، ثم ينتظر هدية المقاولون ليهزم الأهلي ويتوج بطلاً، لكن الأمر ليس بهذه السهولة مع قائمة منقوصة وفريق يُعاني فقدان الثقة بعد سلسلة التعادلات في أهم مراحل الموسم.

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بديل أوباما

فتش في قائمة الزمالك وستجد أكثر من لاعب يمكنه صناعة اللعب، لكنك لن تجد أي منهم جاهز بدنياً، هناك أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، لكنهم بعيدين تماماً عن لياقتهم الفنية والبدنية التي تمكنهم من خوض 180 دقيقة حاسمة مصيرية.

إذا قد يكون إعادة محمد إبراهيم إلى مركز صانع الألعاب واستخدام إبراهيم حسن على الجناح الأيسر والدفع بأحمد زيزو على الرواق الأيمن حلاً منطقياً، إلا إذا كانت هناك أفكار أخرى لك، أو لخالد جلال ينوي تطبيقها في المباراة.

تجربة المحرر

تقلصت الخيارات في قائمة الزمالك هجومياً وفي حراسة المرمى، لكن اكتمل الخط الدفاعي بعودة عبد الله جمعة ليشارك الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز حائط الصد الأبيض.

لكن بعد خطأ عمر صلاح الفادح أمام الجونة واهتزاز مستوى اللاعب، يجب الاعتماد على عماد السيد في مباراة الإسماعيلي، لأن خطأ أخر قد يُحطم كفاح عام كامل في بطولة الدوري للفريق الأبيض.

وفي الوسط هناك ثنائي لا يمكن المساس بهما، فرجاني ساسي وطارق حامد، رغم أن التونسي ظهر منهكاً بعد ضغط متتالي للمباريات في أمم إفريقيا بعد فترة إصابة طويلة.

أما ثلاثي ما قبل المهاجم فهم نفسهم الذين بدأوا مباراة الجونة، مع تبديل يوسف أوباما بإبراهيم حسن، ودخول محمد إبراهيم إلى مركز أوباما في صناعة اللعب واتجاه حسن إلى الجناح الأيسر.

وبعد استبعاد خالد بو طيب، وعدم إثبات حميد أحداد نفسه حتى الآن، أصبح عمر السعيد هو المهاجم الأول في نادي الزمالك، أو المهاجم الوحيد المُتاح حالياً في القائمة.

جرب تدرب

والأن دورك للقيام بتجربة تدريب الزمالك في الصدام المرتقب مع الإسماعيلي، ووضع خطة وتشكيل المباراة وما الذي تريده منها، وكيف يمكنك أن تحقق أهدافك دون خسائر، أو بأقل خسائر، وسيتم نشر الخطة الأنجح والأنسب والمطابقة للمباراة في التقرير القادم من "جرب تدرب".