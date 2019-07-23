لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون ويستبعد 11 لاعبا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب ، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم ٢٨ يوليو الجاري .

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة ، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي ، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

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استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١١ لاعبا من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

شريف إكرامي وسعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد علاء ومحمود وحيد وأحمد حمودي ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وعمرو جمال.