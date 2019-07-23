الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد حجي لمدة 5 سنوات

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي، في التعاقد مع أحمد حجي، لاعب خط وسط فريق سوهاج لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ووقع حجي على عقد انتقاله إلي الاتحاد لمدة 5 مواسم بعد دفع

مبلغ 250 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي سوهاج، وذلك بحضور مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذي كشف عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب.

صاحب الـ 22 عاما، من المواهب الشابة الصاعدة، حيث لعب جميع مباريات الموسم المنقضي، وسجل 6 أهداف مع نادي سوهاج وكان مرشح للعب لفريق أسوان الذي عرض ضمه مقابل 150 ألف جنيه فيما طلبت إدارة سوهاج 350 ألفا قبل أن يدخل مسئولو الاتحاد بجدية هذا الموسم لشراء اللاعب.