الترسانة يهزم بني سويف 4-3 في لقاء ودي مثير

فاز فريق الترسانة على نادي بني سويف 4-3، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الترسانة، ضمن

وديات الفريقين استعدادًا لدوري القسم الثاني.

انتهى الشوط الأول لصالح الترسانة بهدفين مقابل هدف،

وقام كل جهاز فني بتجربة عدد من اللاعبين .

وتعد هذه الخسارة الودية الثانية لبني سويف خلال استعداداته للموسم الجديد بعد الخسارة من ٦ أكتوبر بهدف وحيد.