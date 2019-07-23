الترسانة يهزم بني سويف 4-3 في لقاء ودي مثير

فاز فريق الترسانة على نادي بني سويف 4-3، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الترسانة، ضمنوديات الفريقين استعدادًا لدوري القسم الثاني.
انتهى الشوط الأول لصالح الترسانة بهدفين مقابل هدف،وقام كل جهاز فني بتجربة عدد من اللاعبين .
وتعد هذه الخسارة الودية الثانية لبني سويف خلال استعداداته للموسم الجديد بعد الخسارة من ٦ أكتوبر بهدف وحيد.
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