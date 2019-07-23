طنطا يواجه قحافة وديًا

يخوض نادى طنطا غدًا الاربعاء، في ثانى تجاربه الودية على ملعب استاد الجامعة، مباراة مع فريق قحافة.
وأكد أيمن المزين أن الصفقات الصيفية تحقق الغرض منها حتى الآن، وأن كان يطمع فى استكمالها قبل السفر لإقامة معسكر الفريق بالأكاديميةالبحرية فى إطار المرحلة الثالثة من إعداد فريقه.
وومن جانبه، أكد المزين أنه اطمأن تماما على حراسة المرمى وخط الدفاع وخط الوسط ومايتبقى هو الاطمئنان على خط هجومه، ويسعى فيتدعيمه بمهاجمين أفارقه، حتى تكتمل ملامح الفريق ويكون قادرا على تمثيل طنطا بقوة وإسعاد جماهيره.
وكان طنطا قد نجح فى اليومين الأخيريين فى التعاقد مع عبدالله بيكو لاعب المصرى لمدة ٣ مواسم ومع هشام شعبان نجم شباب الأهلى لموسم واحد على سبيل الإعارة وطنطا فى انتظار صفقة مماثلة من الأهلى والزمالك.
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