نجم منتخب السنغال يقترب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الحصول علي خدمات إدريسا جاي لاعب منتخب السنغال ونادي ايفرتون، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الصفقة تقترب في ظل حلم اللاعب بالانضمام إلي الفريق الباريسي، وأشارت أن الصفقة ستكلف خزينة سان جيرمان حوالي 30 مليون يورو. جيرمان حوالي 30 مليون يورو. وشارك جاي لاعب مع منتخب بلاده السنغال، في أمم افريقيا، وحصل علي المركز الثاني عقب الخسارة من الجزائر في النهائي، بهدف دون رد.

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