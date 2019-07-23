بعد فسخ عقده..عطوة يوجة رسالة لجماهير الرائد

حرص المدافع المصرى محمد عطوة على توجيه الشكر لجماهير الرائد السعودى، على المساندة التى حظى بها خلال مشواره مع الفريق. وأعلن نادى الرائد السعودي، اليوم الثلاثاء، فسخ تعاقده بالتراضي مع محمد عطوة، كما وجه الإدارة الشكر للاعب على ما قدمه خلال الفترة الماضية. عطوة، كما وجه الإدارة الشكر للاعب على ما قدمه خلال الفترة الماضية. وكتب محمد عطوة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "عام ونصف العام من أجمل أيامي، شكرًا جمهور الرائد لقد مسست حبكم فى هذه الفترة، ستظلون فى قلبى ومن الآن سأكون مشجعًا لكم وأتمنى من الله توفيقه فيما هو قادم، تم إنهاء التعاقد بالتراضى من الطرفين، شكرا أبو بندر، شكرًا رائد التحدي". من أجمل أيامي، شكرًا جمهور الرائد لقد مسست حبكم فى هذه الفترة، ستظلون فى قلبى ومن الآن سأكون مشجعًا لكم وأتمنى من الله توفيقه فيما هو قادم، تم إنهاء التعاقد بالتراضى من الطرفين، شكرا أبو بندر، شكرًا رائد التحدي".

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