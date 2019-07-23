رئيس ريال مدريد السابق يعلق على أزمة جاريث بيل مع زيدان

تحدث الرئيس السابق لنادي ريال مدريد رامون كالديرون، حول مستقبل اللاعب الويلزي جاريت بيل مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.
وقال كالديرون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية:" لا أحد يعلم كيف ستنتهي العلاقة بينبيل وريال مدريد فالمدرب ورئيس النادي دليهم اراء مختلفه عن اللاعب".
وأضاف:" كان بيل أحد أفضل الصفقات واعتقد أنه سيكون قائد ريال مدريد، عقب رحيل كرستيانورونالدو عن صفوف الفريق".
وأكمل:" الإصابات التي تعرض لها بيل في الموسم الماضي كانت سببا في ظهور بشكل سئ مع الفريق".
والجدير للذكر ان رامون كالديرون سبق وان تولي قيادة الريال خلال الفتره من 2006وحتي 2009 ونجح الريال في تحقيق لقب الدوري عامين متتالين 2006 و2007.
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