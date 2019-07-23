الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع محمد عطوة

قرر مسؤولو نادي الرائد السعودي، فسخ التعاقد مع المدافع المصري محمد عطوة، بالتراضي بين الطرفين. وكان عطوة انضم لنادي الرائد قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2018 وشارك مع الفريق خلال الموسم الماضي في 28 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين. مع الفريق خلال الموسم الماضي في 28 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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