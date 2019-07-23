رسميًا: سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع الأمريكي مايكل ديكسون

تعاقد اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مع اللاعب الامريكي الأصل الجورجي الجنسية مايكل ديكسون 29 عام، لينضم لسلة زعيم الثغر بداية هذا الموسم، و يجيد " ديكسون " اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، و عقب إشادة أحمد مرعىباللاعب و إمكاناته الفنية توصل حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغه أتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر .
ولعب " ديكسون " الموسم الماضي في الدوري الايطالي الممتاز في فريق ايميليا ريجيو وشارك أيضا فيالمواسم السابقة مع بعض الأندية الأوروبية في اليونان وليتوانيا وتركيا .
وتم تجنيس اللاعب مع منتخب جورجيا وشارك في تصفيات كأس العالم وكان معدل تسجيله في المباراة الواحدة 27 نقطة.
و يأتى التعاقد مع المحترف " ديكسون " فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة بعناصر متميزه قادره على العودة من جديد لمكانها المفضل بقمة ترتيب أندية كرة السلة المصرية .
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