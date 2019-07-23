بيراميدز يفوز على المتحدة وديًا

تغلب فريق بيراميدز علي نظيره فريق المتحدة وديًا، بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء علي الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي. المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء علي الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي. وشهد اللقاء تواجد الوافد الجديد إسلام عيسى لاعب المصري المنضم حديثًا لصفوف الفريق.

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