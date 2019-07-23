اونلاين | كورة لايف Real Madrid TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر كورة ستار kora live تابع لايف ماتش ريال مدريد

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يستضيف ملعب فيديكس فيلد صباح غد الأربعاء، مواجهة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسبانى وأرسنال الإنجليزي ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال إستعداداً للموسم الجديد، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر yalla shoot.

ويقام اللقاء فى تمام الواحدة بعد منتصف الليل صباح الأربعاء وستذاع على القناة الرسمية لفريق ريال مدريد real TV.

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ويسعى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى للفوز من أجل أن تطمئن جماهير الريال على الفريق قبل الموسم الجديد خاصة وأن الفريق خسر اللقاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألمانى.

بينما يسعى أرسنال لتقديم مباراة كبيرة أمام المرينجي من أجل أيضاً أن تطمئن جماهير الجانرز على فريقها قبل بداية الدوري الإنجليزى.

سيتم وضع البث بعد قليل