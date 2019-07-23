رياضة | أهلي جدة يفوز على برافو السلوفيني بثلاثية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يفوز على برافو السلوفيني بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة السعودي فوزًا ساحقًا على نظيره برافو السلوفيني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم.

وافتتح الصربي دانييل ألكسيتش أهداف المباراة للنادي الأهلي في الدقيقة 34 من زمن المباراة، وعزز زميله عثمان الحاج من تقدم فريقه بعد 3 دقائق فقط من نزوله بديلاً لدانييل في بداية الشوط الثاني.

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واختتم سلطان مندش ثلاثية الراقي في الدقيقة 76 من عمر المباراة، لينتهى اللقاء بثلاثية نظيفة للفريق السعودي، ويحقق الفوز الخامس تواليًا بعدما سبق له الفوز في 4 مباريات أمام كلاً من فرازدين الكرواتي بنتيجة 3/2، ورودار فيلينيه السلوفيني بنتيجة 1/0، ودارفوجراد السلوفيني بنتيجة 3/1، وجاركوفو الصربي بنتيجة 3/0.

وبذلك يواصل النادي الأهلي استعداداته بنجاح للموسم المقبل، خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، حيث ينتظر الراقي العديد من المنافسات القوية في الفترة المقبلة بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.