رياضة | من أجل زيدان.. ريال مدريد يقدم عرضا أسطوريا لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل زيدان.. ريال مدريد يقدم عرضا أسطوريا لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني يواصل مفاوضاته مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم المان يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يخطط لتقديم 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بول بوجبا براتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف سترليني.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد مستعد لتخصيص 150 مليون جنيه إسترليني لبول بوجبا ومنحه راتب جاريث بيل الذي سيرحل عن الفريق ليبلغ راتب بوجبا الأسبوعي 600 ألف سترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا كان هدفاً طويل المدى لريال مدريد وزين الدين زيدان الذي صمم على ضمه هذا الصيف.

وشددت ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة diario as بأن طلبات مانشستر يونايتد وبوجبت المادية لن تُبعد ريال مدريد عن السباق من أجل ضمه.