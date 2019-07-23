رياضة | برشلونة يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع شرطًا وحيدًا للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد طلب من اللاعب الإسباني جونيور فيربو، مدافع فريق ريال بيتيس، بعض الوقت لاتخاذ قرار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه يبقى فيربو أحد المرشحين لتعزيز الجانب الأيسر على الرغم من أن اللاعب يعرف بالفعل أنه ليس من الأولويات ما لم يوافق بيتيس على بيعه بسعر معقول. وعلى أي حال، فقد اتصل النادي الكتالوني بعائلة جونيور لضمان استمرار الاهتمام ولن يتم تحديد أي شيء حتى عودته من جولة المكسيك.

ويعتقد نادي برشلونة أن ريال بيتيس قد يكون مستعدًا لخفض السعر الأولي من هنا إلى بضعة أيام، حيث ان هدف النادي ان يكون لديه ظهير جديد حتى بداية الجولة الأمريكية.