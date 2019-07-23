رياضة | أنشيلوتي يضغط على نابولي للتعاقد مع بديل خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يضغط على نابولي للتعاقد مع بديل خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة الاسباني، ضمن مخططات نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه قد وضع البارتينوبي عينه على مالكوم بعد تعقد محاولات التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد الاسباني، حيث أن نابولي أعطى الأولوية للتعاقد مع مالكوم في اقرب فرصة ممكنة بالميركاتو الصيفي الجاري.

الجدير بالذكر ان المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي بدأ ينسى خيار التعاقد مع خاميس رودريجيز، بعد تعنت ريال مدريد في المفاوضات.