رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقتي الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقتي الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسؤولي نادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، بالتفاوض مع مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن رحيل ثنائي الفريق محمود متولي ومحمد عواد حارس مرمى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد مسؤولي الناديين جلسة خاصة خلال الساعات الماضية، للتفاوض بشأن انتقال الثنائي للقلعة الحمراء، بداية من الموسم المقبل، حيث أظهر مسؤولي الدراويش، مرونة كبيرة في المفاوضات وعدم الممانعة برحيلهم بالموسم الجديد.

واستطلع الأهلي رغبة عواد، والذي أبدى ترحيبه بارتداء قميص الفريق الأحمر، رغم توقيعه على استمارات رغبة بالانتقال للزمالك، عقب نهاية الموسم الجاري.

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وأصبح الأهلي، على بعد خطوات قليلة من إعلان التعاقد مع متولي، بعد الحصول على توقيعه لمدة خمسة أعوام مقبلة، إلا أن التفاصيل المادية لم تنتهي بعد مع إدارة ناديه لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي الناديين جلسة أخرى بالساعات المقبلة، لإنهاء التفاوض والحصول على الاستغناء الخاص بالثنائي عقب الاتفاق على كافة البنود المادية.

ويسعى الأهلي، لتدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة استعدادا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.