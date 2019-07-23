رياضة | ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه من أجل التعاقد مع مهاجم مميز، بجانب كريزستوف بياتيك، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي ايطاليا" فإن ميلان قدم ٤٠ مليون يورو من أجل أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن اتليتكو طلب أن يكون هناك مبلغ أكبر للمتغيرات (١٠ مليون متغيرات سهلة و٧ مليون صعبة )، وسيسافر مسؤولو ميلان الى مدريد قريبا محاولة لخفض السعر قليلا واغلاق الصفقة.