رياضة | ديلي آلي: خسارة نهائي دوري الأبطال ستكون دافع قوي لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلي آلي: خسارة نهائي دوري الأبطال ستكون دافع قوي لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإنجليزي ديلي ألي، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه يعتقد ضرورة الاستفادة من خسارة الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول كدافع لعودة الفريق إلى النجاح هذا الموسم.

وخلال تصريحات صحفية، قال ديلي: "علينا فقط أن نحاول أن نستخدمها كميزة" واستخدام الألم الذي شعرنا به بعد المباراة وما زلنا نشعر به الآن عندما نفكر فيه".

واختتم جناح الريدز تصريحاته لصحفة "ديلي ميل": "علينا فقط أن نحاول ونستخدم ذلك لدفعنا قدر الإمكان في الموسم المقبل".