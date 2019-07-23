رياضة | بعد اتهامات "التفويت".. أرقام عماد النحاس خلال مواجهاته ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اتهامات "التفويت".. أرقام عماد النحاس خلال مواجهاته ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الزمالك اتهامات لـ"عماد النحاس" المدير الفني للمقاولون العرب، بتفويت مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي، لصالح المارد الأحمر، والمقرر لها الأربعاء 24 يوليو، والحاسمة لبطل الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2018/2019.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث برصيد 69 نقطة، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على المقاولون العرب وحصد الثلاث نقاط لحسم لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي، بصرف النظر عن نتيجة مباراة القمة ولقاء الإسماعيلي ضد الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من مواجهات "عماد النحاس" ضد الأهلي:-

- خاض عماد النحاس 7 مباريات ضد الأهلي خلال قيادته لأندية (أسوان - الشرقية - الرجاء - طنطا - المقاولون)

- أول مباراة جمعت "النحاس" أمام الأهلي كانت خلال قيادته لفريق أسوان في 29 ديسمبر 2015، وفاز بها المارد الأحمر بنتيجة 3 - 1.

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- حقق عماد النحاس انتصار وحيد على الأهلي، كان خلال قيادته للمقاولون في الدور الأول للدوري الممتاز بالموسم الحالي، وفاز بهدف دون مقابل.

- تعادل وحيد شهدته مواجهات "النحاس" ضد الأهلي، كان خلال قيادته للشرقية بنتيجة 1/1 موسم 206/2017

- خسر "النحاس" 5 مباريات أمام الأهلي في الدوري الممتاز (3 مباريات مع أسوان - 1 مباراة مع الرجاء - 1 مباراة طنطا).

- سجلت الأندية التي دربها "النحاس" 5 أهداف في شباك الأهلي، واستقبلت 16 هدفًا.

- أكبر هزيمة تعرض لها "النحاس" أمام الأهلي كانت بنتيجة 4/0 خلال قيادته لفريق أسوان موسم 2015/2016.

- آخر مواجهة جمعت "النحاس" أمام الأهلي كانت في 27 نوفمبر 2018 خلال قيادته للمقاولون العرب، وفاز بها "ذئاب الجبل" بهدف دون مقابل.