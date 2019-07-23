رياضة | مانشستر يونايتد يرضخ.. ويعرض نجمه الأول على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرضخ.. ويعرض نجمه الأول على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أن بديل النجم الفرنسي بول بوجبا، في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون سيرجي ميلنكوڤيتش ساڤيتش، من لاتسيو الإيطالي.

وافات صحيفة "الآس" الإسبانية، أن النادي الانجليزي يقترب من التوصل لاتفاق مع لاتسيو من أجل لاعب خط الوسط الصربي بـ 75 مليون يورو + حوافز.

وفي السايق ذاته ألمحت التقارير إلى أن صفقة انتقال ساڤيتش لـ يونايتد تعتمد على انتقال بول بوجبا لنادي ريال مدريد الإسباني.