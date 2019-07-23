رياضة | بيل يحدد شرطه للرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يحدد شرطه للرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد لن يرحل عن الفريق إلا في حالة تقاضيه راتبًا كبيرًا يساوي رواتب أفضل لاعبي العالم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن جاريث بيل يتقاضى في الوقت الحالي راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 612 ألف يورو وسينتهي عقده مع الميرينجي في صيف 2022.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيل أكد لأحد المصادر المقربة له بأنه لن يرحل عن الملكي إلا في حالة تلقيه عرضًا خياليًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأوضحت الشبكة العالمية أن كبار أندية أوروبا يرفضون دفع راتب بيل وأن الدوري الصيني هو الأقرب للنجم الويلزي المتعثر لكنه لم يتم حسم أي شيء بعد.