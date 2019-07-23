رياضة | نيبوشا يقود التدريب الأول للصفاقسي الأربعاء ويطلب ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيبوشا يقود التدريب الأول للصفاقسي الأربعاء ويطلب ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى الصفاقسي التونسي عن تعاقده مع المدير الفنى الصربي نيبوشا يوفوفيتش المدير الفنى السابق للفيصلي الأردنى ولنادى الزمالك المصري لتدريب الفريق خلال الموسم القادم.

وتقرر أن يقود نيبوشا التدريب الأول له مع الصفاقسي غداً الأربعاء على ملعب الطيب المهيري، والذى يكون التدريب الأول أيضاً بتونس بعد الفترة التحضيرية التى قضاها الفريق وأيضاً سيكون التجريب الأول للاعبي الفريق الدوليين الذى كانوا مع منتخب تونس فى كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وهم ايمن دحمان وفراس شواط ونسيم هنيد.