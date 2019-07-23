رياضة | المالك ينضم للقائمة الذهبية بنادي النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالك ينضم للقائمة الذهبية بنادي النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت عن انضمام سلمان بن فهد المالك للقائمة الذهبية لأعضاء النادي.

حيث أنصم "المالك" للقائمة الذهبية بعد سداده مساء اليوم الثلاثاء لرسوم العضوية الذهبية والتي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال.

لينضم المالك لأبرز الأعضاء الذهبيين بجوار كلا من فهد المشيح، وتركي بن فهد المشيح، وفهد العجلان، وعبدالعزيز بغلف.

الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة السعودية قد أعتمدت نتيجة إنتخابات النادي العالمي بتنصيب صفوان السويكت رئيسا للعالمي.