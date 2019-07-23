رياضة | الهوساوي: كرهت كل لحظة في فترة علاجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهوساوي: كرهت كل لحظة في فترة علاجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر معتز الهوساوي مدافع الفريق الأول بنادي الأهلي السعودي عن كرهه وأستياءه من كل لحظة كان يتلقى فيها للعلاج خلال الفترة التي تعرض فيها للأصابة في الموسم الماضي.

حيث صرح الهوساوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم الثلاثاء معبرا عن شعوره قائلا: كرهت كل لحظة في فترة علاجي ولكني كنت أقول لنفسي: لا تستسلم.. اتعب الآن ثم عش بطلا بقية حياتك.

جديرا بالذكر أن المركز الإعلامي بالنادي الراقي قد أعلن أن معتز هوساوي سيلحق بالدريبات الجماعية للفريق بعد ظهور نتائج تحاليل طبية التي أجراها بالمستشفى الأمريكي في باريس والتي أعلنت شفاء اللاعب التام.