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رياضة | الكشف عن النادي الأقرب لضم نيمار هذا الصيف

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أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أنه حتى يومنا هذا، صار أمر بقاء البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في باريس سان جيرمان هو الأكثر واقعية.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان رفض العرض الوحيد من البارسا وهو فيليبي كوتينهو وإيفان راكيتيتش بالإضافة إلى مبلغ٤٠ مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكدت التقارير على أن قرار نيمار لا يزال هو الرحيل عن النادي الباريسي، ولكن عملية خروجه لا تزال معقدة.

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