رياضة | برشلونة يغلق الباب أمام الراغبين في ضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يغلق الباب أمام الراغبين في ضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لبناء جدار دفاعي جيد للفريق، خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة الحقيقية خلال الموسم الجديد على الثلاثية.

وبحسب ما ذكره "راديو كتالونيا" فإن النجم الدولي البرازيلي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، غير قابل للانتقال لأي فريق خلال الصيف الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة رفض عرض من أحد أندية الدوري الانجليزي، تخطت قيمته الـ 30 مليون من اجل المدافع البرتغالي.