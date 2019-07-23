رياضة | رسميًا.. الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع محمد عطوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع محمد عطوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الرائد السعودي فسخ التعاقد مع اللاعب المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

ونشر الرائد السعودي بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: " وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري " محمد عطوة " بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية".

محمد عطوة (29 عامًا)، لعب لأندية الترسانة والمقاصة والاتحاد السكندري، وانتقل لصفوف الرائد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، ولعب معه 39 مباراة بمختلف البطولات بواقع (3391 دقيقة لعب)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.