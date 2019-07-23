شكرا لقرائتكم كريستيانو رونالدو لن يواجه تهم اغتصاب في نيفادا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 15:09

لن يواجه نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أي تهم في ولاية نيفادا الأميركية بشأن مزاعم اغتصاب، وذلك بحسب ما أكد الادعاء .



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وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك إنه رُفِض مقاضاة النجم البرتغالي لأنه "لا يمكن الإثبات بما لا يدع مجالا للشك" حدوث اعتداء جنسي.

وزعمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا أن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009. وتوصل نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سابقا الى تسوية مالية معها عقب الحادث، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي، مؤكدا عبر محاميه أنه اقام علاقة معها "برضى كامل".

وتقدمت مايورغا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، متهمة اللاعب باغتصابها في 13 حزيران/يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى.

ووجد النجم البرتغالي نفسه في أزمة بعد الاتهامات التي سيقت ضده والتي نفاها بشدة، معتبرا أن الاغتصاب "جريمة مشينة" دون أن ينفي عبر فريق الدفاع بأنه وقع تسوية مع مايورغا، إلا أن "هذا الاتفاق لا يعني الاعتراف...كل ما قام به رونالدو هو الأخذ بالنصائح التي اسداها له مستشاروه لوضع حد لهذه الاتهامات الفاضحة الموجهة ضده والتي تشوه سمعته"، بحسب ما قاله في حينها محاميه بيتر كريستيانسن.