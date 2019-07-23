شكرا لقرائتكم الجزائري مهدي عبيد الى نانت حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رين (فرنسا) - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 15:10

انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري مهدي عبيد، المتوج السبت مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، الى نانت الفرنسي بعقد يمتد حتى 2022 بحسب ما أعلن الأخير الإثنين.



وانضم الجزائري البالغ 26 عاما الى نانت كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي الآخر ديجون الذي دافع عن ألوان منذ 2016.

وبدأ عبيد مشواره الكروي مع لنس الفرنسي ثم انتقل عام 2011 الى نيوكاسل يونايتد الإنكليزي الذي أعاره لسانت جونستون وباناثينايكوس اليوناني حيث لعب منذ 2013 قبل أن يوقع نهائيا لموسم 2015-2016.

وأعرب الدولي الجزائري الذي خاض 13 مباراة مع نيوكاسل في الدوري الممتاز وتوج مع باناثينايكوس بكأس اليونان عام 2014، عن سعادته بالانضمام الى نانت "الفريق الجيد في البطولة (الفرنسية) وصاحب تاريخ كبير. أمل أن أتمكن من تقديم موسم جديد وأن أحقق أشياء جيدة هنا".