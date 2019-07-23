الراشد.. وصيف رالي أوتوغليم الفنلندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق سائق الراليات السعودي راكان الراشد المركز الثاني في رالي أوتوغليم الدولي الذي أقيم في فنلندا، وبفارق 1,1 ثانية عن صاحب المركز الأول.

واستطاع مع مساعده البرتغالي هيوغو ماغالهايس إنهاء الرالي الذي امتد لـ116 كلم في ساعة و59 ثانية، على متن سيارتهما سكودا فابيا، ليضيف السائق السعودي إنجازا جديدا يضاف إلى سجلات رياضة المحركات السعودية من خلال الراليات الأوروبية.

ونجح الفريق السعودي في إنهاء المراحل العشر للسباق بسرعة ودقة كبيرتين، حيث دخل الراشد في منافسة قوية مع الفائز بيرغر كيس، لكن المنظمين أوقفوا السباق بعد تعرض أحد السائقين لحادث، وقال الراشد «كان هدفنا تسجيل أسرع زمن في المرحلة العاشرة، وحذف الفارق 1.1 ثانية الذي كان يفصلنا عن المركز الأول، لكن تسبب حادث في إيقاف المنافسات، واضطررنا للاكتفاء بمركز الوصافة».