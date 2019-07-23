السيتي يلاحق ميسي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن كشف تقرير إخباري أمس أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بدأ مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط الوسط تياجو ألمادا، الملقب باسم «ميسي الجديد»، من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني. Advertisements وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرى في اللاعب الأرجنتيني البالغ من 18 عاما موهبة بارزة صاعدة. وشارك ألمادا في سبع مباريات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاما). ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للاعب مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه استرليني.



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