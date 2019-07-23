11 صفقة تجهز العدالة للتجربة الأولى مع المشاهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أبرم فريق العدالة 11 صفقة محلية وعالمية في أول تجربة له مع المشاهير ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، حيث يشارك في البطولة للمرة الأولى، عقب تأهله بميزانية متواضعة لم تتجاوز 9 ملايين ريال.

وتراود النادي الشرقاوي الذي تأسس 1959 قبل أن يتم الاعتراف به عام 1964 آمال كبيرة في تقديم نفسه في البطولة الأغلى في الوطن العربي، رغم أنه يملك منشأة متواضعة يطمح في تطويرها في الفترة المقبلة.

ونظرا لضعف إمكانات منشأة النادي تضطر إدارة العدالة للتنقل لإجراء التدريبات بين الملعب الرديف لمدينة الأمير عبدالله بن جلوي أو ملاعب الأندية، أو من خلال استئجار ملاعب خاصة لإقامة التدريبات عليها.

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وأوضح رئيس النادي عبدالعزيز المضحي في وقت سابق أن الفريق يعاني في حال هطول الأمطار، فلا أحد يستطيع الوصول لملاعب النادي بسبب تحولها لوحل من الطين، كما أشار.

وعقدت إدارة النادي عددا من الصفقات المحلية والأجنبية رغبة في تقوية عناصر الفريق الفنية وتطعيمه بعدد من اللاعبين المحليين بعد تحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء بعد سنوات من الكفاح بين أندية الدرجة الثانية والأولى.

وتعاقدت إدارة النادي مع المدرب التونسي إسكندر القصري لقيادة الفريق، حيث تعول عليه الكثير من الامال في أول إطلالة.

صفقات المحليين

علي المزيدي

رياض شراحيلي

أحمد الناظري

مراد الرشيدي

عبدالله اليوسف

خالد الدبيش

ماهر محمد (مواليد)

صفقات الأجانب