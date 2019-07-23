القادسية أول ناد سعودي ينضم للمنصة الاحترافية العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

انضم نادي القادسية للمنصه العالمية lens player للحلول الاحترافية، وذلك كأول ناد سعودي ينضم لهذه المنصة العالمية التي تضم قرابة 700 ناد على مستوى العالم.

وتهتم الشركة بإيجاد حلول احترافية متكاملة لانتقال وإعارة لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

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وحضر ورشة العمل عدد من مسؤولي الأندية التونسية إضافة إلى نادي القادسية السعودي، وشهدت نهاية الورشة تكريما لنادي القادسية من قبل محمد الدوسري والسيد خوزيه رامون.

ومثل النادي في ورشة العمل التي عقدت في العاصمة التونسية مدير الكرة بالفريق الأول الأستاذ محمد الشمراني ومدير المركز الإعلامي الأستاذ علي بن دعرم.

ويواصل فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد في معسكره الخارجي المقام حاليا في تونس، حيث يلتقي يوم غد فريق البنزرتي التونسي وذلك في أول لقاء ودي في المعسكر الخارجي للفريق في تونس.