حمدالله للنصراويين: أعدكم بلقب جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وعد المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله جماهير النصر بتحقيق لقب جديد خلال الموسم المقبل، بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الأخير.

وانضم حمد الله لمعسكر النصر في البرتغال أمس مع بداية المرحلة الثانية للتدريبات التي تقام في مدينة أوفير على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا للموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

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وغادر عبدالرزاق معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر حتى 21 إلى 19 يوليو بعد حدوث أزمة بينه وبين بعض اللاعبين والجهاز الفني.

وكان نادي النصر توج بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي، فيما حل نادي الهلال في الوصافة، بينما توج التعاون بطلا لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتصدر حمدالله، مهاجم النصر، جوائز الأفضل بالدوري السعودي بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم المنقضي من الدوري السعودي. وسجل حمدالله 34 هدفا هذا الموسم في رقم تاريخي، ليكسر رقم نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس (33 هدفا)، وليحصل أيضا على الحذاء الذهبي.