كاريو بعد صفقة الـ35 مليونا: مشتاق للهلاليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يتوقع أن يجري المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو تغييرا في الأسماء الأجنبية المختارة لخوض لقاء دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2019، وذلك بدخول البيروفي الدولي أندريه كارليو عقب توقيعه الرسمي للهلال حتى 2023 على حساب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي يتوقع رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وسيبقى الإيطالي سبيستيان جيوفينكو والكوري الجنوبي هيون والفرنسي بافيمنتي قوميز ثابتين في القائمة الآسيوية.

ووقع كاريو، لمدة 4 سنوات مقابل 9 ملايين، و300 ألف دولار «34 مليونا و875 ألف ريال سعودي»، في حضور رئيس النادي سعد بن نافل، في وقت مبكر من صباح أمس، حيث تمثل قيمة الصفقة 70% من عقد اللاعب مع بنفيكا البرتغالي، الذي سيمتلك 30% من قيمة كاريو، ويحصل على مقابل تلك النسبة حال بيعه لأي ناد آخر.

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ومثل اللاعب الفريق مقابل 4 ملايين يورو لموسم واحد فقط (25 مباراة)، فيما تم الاتفاق معه وناديه على إكمال الموسم الذي تبقت منه حينها 8 مباريات بمبلغ آخر لم يفصح عنه، ليلعب في المجمل 33 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 13، وأصبح أكثر من صنع أهدافا للفريق طوال الموسم، بالإضافة لكونه أكثر من نفذ مراوغات ناجحة في الهلال.

ونشر كاريو مقطعا مصورا خاطب فيه جمهور الهلال باللغة العربية، حيث قال «مرحبا يا شباب» وأكمله باللغة الإنجليزية، معبرا عن اشتياقه للجميع وارتياحه للعودة واعدا بتقديم مستوى يليق بالفريق.

على صعيد آخر، اتفق المدافع الدولي محمد جحفلي مع إدارة النادي على تجديد عقده والذي سيتم رسميا عقب عودة الفريق من معسكره الحالي بلينز النمساوية الخميس، فيما ينتظر أن يحسم أمر تجديد عقدي الدولي سالم الدوسري ومتعب المفرج أيضا قبل نهاية المعسكر الحالي.