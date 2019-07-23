شكرا لقرائتكم مران 50 دقيقة للإسماعيلي استعدادا للقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة منافسه الزمالك غدا الاربعاء باستاد بتروسبورت لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران استمر لمدة 50 دقيقة شهد تصارع وتنافس اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم ، من أجل نيل ثقة الجهاز ألفنى والحصول على فرصة فى المباريات المقبلة.

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كما شهد المران وضع اللمسات النهائية للمباراة للعمل على ارباك ألفريق المنافس ونقل الضغط عليه والعمل جيدا على حد من نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف.

وحرص الجهاز ألفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر على منح تعليمات خاصة لمهاجم ألفريق الناميبى بنسون شيلونجو على هامش المران، وتمثلت التعليمات فى كيفية ارباك دفاع ألفريق الابيض والعمل على استعادة هوايته بتسجيل الاهداف.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى شهدت تنظيم مجموعة من الجمل ألفنية والتكتيكية.