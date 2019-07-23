شكرا لقرائتكم فوز الأهلى بالدورى = حرمان هذه الصافرة من القمة 118 أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قمة الأهلى والزمالك ممنوع الحكام المصريين كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تعيين حكام مصريين لقمة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر مسابقة الدورى، أمر مستبعد تماماً حتى فى حالة فوز الأهلى على المقاولون غدًا وحسم اللقب لصالحه.

ويواجه الأهلى المقاولون العرب والزمالك أمام الإسماعيلي فى الثامنة مساء غد الأربعاء، وفى حالة فوز الأهلى على المقاولون يحسم لقب الدورى لصالحه أما فى حالة التعادل أو الخسارة، وفوز الزمالك على الإسماعيلي فسيتم الانتظار للقاء الأحد المقبل والذى يجمع القطبين الأهلى و الزمالك لحسم اللقب من الفائز منهما.

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تابع مسئولو الجبلاية فى حالة تتويج الأهلي باللقب فلن يتم الإستعانة بحكام مصريين لقمة الأهلى و الزمالك ، خاصة أن المباراة ستكون مصيرية أيضاً لأن الزمالك يبحث عن التأهل للمركز الثاني للمشاركة فى دورى الأبطال الأفريقي.

ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 74 نقطة وله مباراتين أمام المقاولون والزمالك ، ثم بيراميدز ثانياً برصيد 70 نقطة ولعب جميع مبارياته ، ثم الزمالك ثالثاً برصيد 69 نقطة وله مباراتين أيضاً أمام الإسماعيلي والأهلي.