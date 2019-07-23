بيراميدز يفوز وديا على المتحدة بنتيجة 4/2...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز تحت قيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني الجديد علي فريق المتحدة بنتيجة 4/2 في المباراة الودية التي جمعت بينهم اليوم في اطار استعدادات بيراميدز للموسم الجديد .
وشهدت المباراة حضور الوافد الجديد اسلام عيسي المنضم حديثاً لصفوف بيراميدز قادماً من نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، قد قرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز، والذى شارك خلاله فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على النادى، وهو ما ساهم فى نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدورى.
واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة النادى، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل نادى بيراميدز وشهدت نجاحات كبيرة.
وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد منح الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.
وقرر المدير الفني منح الثنائي الدولي راحة إضافية على أن ينضما للتدريبات اليوم بعد العودة من الراحة ، ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستئناف باقي مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.
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