شكرا لقرائتكم الترسانة يفوز على بني سويف وديا 4 - 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الكرة بنادى الترسانة الفوز على بنى سويف بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ضمن استعدادات للموسم الجديد . Advertisements وأحرز أهداف الشواكيش رزاق أبو بكر "هدفين" وهشام رجب أحمد العارف" توتى ". حرص الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة على تجربة اكبر عدد من اللاعبين الجدد والمرشحين للانضمام للتعرف على مستواهم عن الطبيعة ، وكذلك بنى سويف جرب بعض اللاعبين المنضمين حديثا .

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