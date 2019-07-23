شكرا لقرائتكم بيراميدز يبلغ مجدى قفشة بالموافقة على الرحيل للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مسئولو بيراميدز اجتماعا مهما مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، بعد انتهاء مباراة المتحدة الودية والتي انتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين ، حيث عقد مسئولو بيراميدز جلسة مع اللاعب لمناقشة عرض رحيله للأهلي. وأبلغ مسئولو بيراميدز قفشة بموافقتهم علي رحيله للأهلي بعد الاتفاق علي جميع التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين. ويقترب ثنائي الأهلي محمد شريف وحسين السيد من الانتقال لبيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن صفقة شراء قفشة.

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