رسمياً.. تشكيل الأهلي أمام المقاولون لمواجهة حسم الدوري

الموجز

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي المقاولون غدًا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم ٢٨ يوليو الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

كما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه لخوض مباراة الزمالك مساء غدًا الأربعاء، فى المباراه المؤجلة من الجولة الــ٢٧ فى الدوري الممتاز.

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وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، ومحمد مجدى.

خط الدفاع: محمد مجدي، وباهر المحمدي، وريتشارد بافور، ومحمد هاشم، وأسامة إبراهيم، وأحمد أيمن، وطارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي، ومحمد الضرف، ومصطفى فارس، ومحمد بيومي، ومدحت فقوسة، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد الشامي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو، وحازم مرسي.

وقرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي استبعاد محمود متولي مدافع الفريق من قائمة الدراويش لمواجهة الأبيض المرتقبة.